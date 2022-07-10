Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Юрия Стоянова

13:48
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин поздравил народного артиста России Юрия Стоянова с юбилеем, указано на портале мэра и правительства Москвы. Актеру исполнилось 65 лет.
"Зрители любят Вас за огромный талант, высокий профессионализм, неподражаемое обаяние и чувство юмора. Пусть театр, кино и телевидение вдохновляют Вас на создание новых интересных образов, которые займут достойное место в золотой коллекции актерского мастерства", – написал мэр Москвы.
Собянин отметил, что большое разнообразие драматических, лирических и комедийных ролей принесли Стоянову всенародную популярность.
Юрий Стоянов родился 10 июня 1957 года в украинском селе Бородино. В период с 1978 по 1995 год артист выступал в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.
Наибольшую известность актер получил за участие в телеальманахе "Городок", в котором снимался вместе с Ильей Олейниковым. Стоянов был признан народным артистом России в 2001 году, позже получил два государственных ордена.
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