Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Юрия Стоянова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Юрия Стоянова с юбилеем, указано на портале мэра и правительства Москвы. Актеру исполнилось 65 лет.

"Зрители любят Вас за огромный талант, высокий профессионализм, неподражаемое обаяние и чувство юмора. Пусть театр, кино и телевидение вдохновляют Вас на создание новых интересных образов, которые займут достойное место в золотой коллекции актерского мастерства", – написал мэр Москвы.

Собянин отметил, что большое разнообразие драматических, лирических и комедийных ролей принесли Стоянову всенародную популярность.

Юрий Стоянов родился 10 июня 1957 года в украинском селе Бородино. В период с 1978 по 1995 год артист выступал в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

Наибольшую известность актер получил за участие в телеальманахе "Городок", в котором снимался вместе с Ильей Олейниковым. Стоянов был признан народным артистом России в 2001 году, позже получил два государственных ордена.