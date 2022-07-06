Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Тамару Синявскую

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин направил оперной певице, народной артистке СССР Тамаре Синявской поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал Синявскую выдающейся певицей и педагогом. По его словам, артистка является гордостью отечественного и мирового оперного искусства.

"Ваш неподражаемый артистизм и безграничное обаяние покорили сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Искренней благодарности заслуживает ваша педагогическая деятельность. Уроки вокала в вашем исполнении подчеркивают красоту оперы и оставляют незабываемые впечатления в душе будущих звезд сцены", – говорится в телеграмме.

Родившаяся в 1943 году Синявская окончила музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а после ГИТИС по классу вокала. Она стала солисткой Государственного Большого театра в 1964 году, еще будучи студенткой. При этом известность к певице пришла после побед на международных конкурсах.

Синявская награждена многими орденами и знаками, она является лауреатом премий Ленинского комсомола и правительства России в области культуры.

Ранее Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи. По его словам, власти понимают, что недостаточно получить просто классическое образование. В связи с этим была создана система, которая мотивирует и поощряет на разработки.

