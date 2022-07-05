Собянин посоветовал прочитать "Три мушкетера" участникам форума "Территория смыслов"

20:54
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сергей Собянин посоветовал прочитать книгу "Три мушкетера" участникам всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".
"Там, кстати, несмотря на легкость повествования, много очень мудрых вещей. Одна из них говорит о том, что каждому человеку предоставляется возможность, но не всякий человек ее использует", – приводит слова мэра столицы Агентство "Москва".
Следующей книгой, которую, как признался Собянин, он прочитал после "Трех мушкетеров", стала история Буратино. Также он рассказал, что стать мэром ему помог Комсомол и признался, что ностальгирует по первому рабочему дню на производстве.
Ранее Собянин заявил, что школы Москвы входят в пятерку лучших в мире. Учреждения занимают третье место по читательской грамотности, пятое – по математическим дисциплинам и шестое – по естественно-научным предметам, опережая школы Шанхая, Сингапура и Гонконга.
Фестиваль "Территория возможностей" прошел в Москве
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