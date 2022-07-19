Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка – СМИ

Фото: кадр из фильма "Сваты"; режиссер – Юрий Морозов; производство – "Квартал 95"

Умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет, передает телеканал ТСН.

По данным источника, последние годы актриса жила в Германии. Там у нее нашли тяжелую болезнь.

Писанка родилась в Киеве. В 1995 году она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Актриса стала узнаваемой благодаря различным российским и украинским телепроектам, а также прогнозам погоды. Среди известных кинолент с ее участие – "Сваты" и "Ржевский против Наполеона".

