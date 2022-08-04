Актера Александра Филиппенко госпитализировали с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/ Игорь Иванко

Народный артист России Александр Филиппенко госпитализирован в одну из столичных клиник с COVID-19, сообщила его жена Марина Ишимбаева.

"Ничего такого страшного нет. Единственное, что тест показал положительный результат на коронавирус, и мы решили его положить в больницу, чтобы последили за ним – капельницы, витамины", – рассказала она "Интерфаксу".

Женщина отметила, что ничего угрожающего жизни артиста в настоящее время нет.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за проявлений коронавируса в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.

Александр Филиппенко – народный артист РФ, лауреат Государственной премии. С 1996 по 2000 год руководил театром "Моно-Дуэт-Трио" при Москонцерте, снялся более чем в 100 фильмах.

Накануне стало известно, что президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования Ольга Васильева госпитализирована в одну из московских клиник. Причина госпитализации не уточнялась.