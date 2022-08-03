Экс-главу Минпросвещения РФ Ольгу Васильеву госпитализировали в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования Ольга Васильева госпитализирована в одну из московских клиник.

"Госпитализация и госпитализация – вот и все комментарии. Да, я болею", – сообщила она Агентству "Москва".

Причину госпитализации Васильева называть не стала.

В свою очередь, в РАО отметили, что руководитель академии в настоящее время на больничном, однако учреждение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что актер и основатель Театра Луны Сергей Проханов госпитализирован с желудочным кровотечением, открывшимся из-за язвы.