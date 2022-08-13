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Культура

16:01

Актриса Людмила Хитяева попала в больницу из-за травмы

культура

Фото: кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"; режиссер – Александр Роу; Производство – Киностудия имени М. Горького

Народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву госпитализировали из-за травмы. Об этом со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину сообщает ТАСС.

"Госпитализирована в (институт. – Прим. ред.) Склифосовского. Травма. Пожелаем ей здоровья, у нее же в понедельник день рождения. Мы собирались с цветами, фруктами поехать ее проведать, вот не получилось", – рассказала Гущина.

Между тем бывший супруг Хитяевой Валерий Леонтьев сообщил, что врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

"Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет оставаться", – пояснил он.

В близком окружении артистки уточняют, что травму она получила дома, споткнувшись.

Людмила Хитяева снялась в десятках фильмов. Она известна зрителям по ролям в картинах "Тихий Дон", где сыграла Дарью, "Вечера на хуторе близ Диканьки" (мать Вакулы), "Финист – Ясный сокол" (Анфиса).

Ранее стало известно, что народный артист России Александр Филиппенко попал в одну из столичных клиник с COVID-19.

Позже артист подтвердил информацию. Филиппенко рассказал, что изначально планировал отсидеться на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к медикам.

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