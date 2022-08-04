Филиппенко рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Александр Филиппенко подтвердил, что его госпитализировали с коронавирусом, сообщает "Газета.ру". Артист рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Сейчас я в больнице под строгим режимом, и доверился врачам – вот как они говорят, так я и делаю. Это очень важно – полное доверие врачам", – сказал он.

По его словам, в больницу он попал еще несколько дней назад. Изначально он планировал отсидеться на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к медикам.

Ранее стало известно, что народный артист России Александр Филиппенко попал в одну из столичных клиник с COVID-19. Ничего угрожающего жизни артиста в настоящее время нет.

В СМИ до этого появилась информация, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за проявлений коронавируса в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.

