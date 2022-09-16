Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Журналист Владимир Познер опроверг Москве 24 сообщения о своей госпитализации с COVID-19, отметив, что здоров и находится дома.

Информацию о том, что 88-летний телеведущий был госпитализирован в одну из московских больниц в среднетяжелом состоянии, ранее распространили телеграм-каналы.

"Не знаю, откуда пошел этот слух. Он не соответствует действительности. Все у меня хорошо, здоровье у меня тьфу-тьфу. Спасибо за внимание", – сказал Познер.

Ранее народный артист России Александр Филиппенко попал в одну из столичных клиник с COVID-19. Актер рассказал, что изначально планировал отсидеться на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к медикам.