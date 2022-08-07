Чубайса выписали из больницы – СМИ

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Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

"Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа", – указано в материале.

По информации журналистов, результаты токсикологического анализа Чубайса пока неизвестны. Однако специалисты сходятся во мнении, что у него выявили индром Гийена – Барре.

La Repubblica сообщает, что в настоящий момент Анатолий Чубайс уехал во Франкфурт для дальнейшей реабилитации.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских с диагнозом синдром Гийена – Барре. Это заболевание характеризуется мышечной слабостью, болью и онемением конечностей.