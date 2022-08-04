Врач Собчака заявил, что Чубайс не сможет дышать и глотать еду

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс не сможет дышать и глотать еду, его состояние тяжелое. Такой комментарий о состоянии здоровья политика дал академик РАН, врач, лечивший Анатолия Собчака и членов его администрации, Александр Скромец в разговоре с "Комсомольской правдой".
Врач оценил симптомы Чубайса, описанные журналисткой Ксенией Собчак. По его словам, сейчас Чубайс нуждается в реанимационном обеспечении. Избежать появления пролежней можно с помощью массажей.
Что касается глаза, который перестал закрываться, врач посоветовал использовать капли, чтобы он не сох. Восстановление возможно, заверил специалист.
"Шанс на выздоровление у него большой. Но все зависит от ухода за ним. Говорят, что это осложнение после коронавируса. Коронавирус может спровоцировать такой вариант болезни легко. Что касается лечения, то в больнице Чубайс по опыту проведет от пары-тройки недель до 3–4 месяцев", – прокомментировал Скромец.
Врач предположил, что сейчас у Чубайса могут быть проблемы с жеванием и глотанием. Он добавил, что, возможно, политика кормят. В тяжелых случаях процедуру обычно проводят с помощью зонда или капельницы, через которые вводят питание.
Реабилитация Чубайса, по словам врача, может занять несколько недель или месяцев.
"Сейчас болезнь нарастает, доходит до отключения функции дыхания и глотания, лицо меняется, а потом идет процесс восстановления. Реабилитацию надо будет потом проходить до тех пор, пока все не восстановится. Нужно будет восстанавливать чувствительность и силу мышц", – сказал Скромец.
Ранее стало известно, что Чубайсу окончательно подтвердили синдром Гийена – Барре, его состояние стабилизировалось, сообщила телеведущая Ксения Собчак. Собчак добавила, что Чубайс перенес коронавирус два года назад, а полгода назад вакцинировался.
Известно, что синдром Гийена – Барре – редкое аутоиммунное заболевание, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции. Кроме того, одной из причин его появления может стать вакцинация от коронавируса и перенесенный COVID-19.
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