Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских с диагнозом синдром Гийена – Барре, сообщила журналистка Ксения Собчак.
"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, супругой Чубайса. – Прим. ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", – написала она в своем телеграм-канале.
Также Собчак привела комментарий самого Чубайса, который подчеркнул, что находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.
Синдром Гийена – Барре – редкое аутоиммунное заболевание, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции. Кроме того, одним из причин его появления может стать вакцинация от коронавируса и перенесенный COVID-19.
В конце марта стало известно, что Чубайс покинул свой пост. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о его отъезде из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.
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