Врачи подтвердили синдром Гийена – Барре у Анатолия Чубайса – Собчак

Фото: Агентство "Москва"
Бывшему председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили синдром Гийена – Барре, его состояние стабилизировалось, сообщила телеведущая Ксения Собчак.
"Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена – Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица", – написала она в своем телеграм-канале.
Собчак добавила, что Чубайс перенес коронавирус два год назад, а полгода назад вакцинировался.
Синдром Гийена – Барре – редкое аутоиммунное заболевание, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции. Кроме того, одной из причин его появления может стать вакцинация от коронавируса и перенесенный COVID-19.
31 июля Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" был госпитализирован с диагнозом синдром Гийена – Барре. Также Собчак привела комментарий самого Чубайса, который подчеркнул, что находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.
По словам его брата Игоря Чубайса, бывший глава "Роснано" идет на поправку. Он отметил, что у Анатолия Чубайса не выявили хронических заболеваний.
Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: