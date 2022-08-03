Врачи подтвердили синдром Гийена – Барре у Анатолия Чубайса – Собчак

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Бывшему председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили синдром Гийена – Барре, его состояние стабилизировалось, сообщила телеведущая Ксения Собчак.

"Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена – Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица", – написала она в своем телеграм-канале.

Собчак добавила, что Чубайс перенес коронавирус два год назад, а полгода назад вакцинировался.

Синдром Гийена – Барре – редкое аутоиммунное заболевание, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции. Кроме того, одной из причин его появления может стать вакцинация от коронавируса и перенесенный COVID-19.

31 июля Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" был госпитализирован с диагнозом синдром Гийена – Барре. Также Собчак привела комментарий самого Чубайса, который подчеркнул, что находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

По словам его брата Игоря Чубайса, бывший глава "Роснано" идет на поправку. Он отметил, что у Анатолия Чубайса не выявили хронических заболеваний.

