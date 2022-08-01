Брат Чубайса рассказал о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У Анатолия Чубайса не выявили хронических заболеваний. Сейчас бывший председатель правления "Роснано" идет на поправку. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его брат Игорь Чубайс.

Известно, что ранее Анатолий Чубайс переболел коронавирусом.

"Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий, никаких хронических болезней у него нет", – сказал брат Чубайса.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" был госпитализирован с диагнозом "синдром Гийена – Барре". Также Собчак привела комментарий самого Чубайса, который подчеркнул, что находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

В Кремле пожелали Чубайсу скорейшего выздоровления, однако уточнили, что подробностей о его госпитализации не знают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Чубайс за помощью в связи с проблемами со здоровьем не обращался. По его словам, если такие обращения будут, Кремль постарается помочь.

