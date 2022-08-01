В Кремле пожелали Чубайсу скорейшего выздоровления

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Кремле пожелали бывшему спецпредставителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолию Чубайсу скорейшего выздоровления, однако уточнили, что подробностей о его госпитализации не знают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Чубайс за помощью в связи с проблемами со здоровьем не обращался. По его словам, если такие обращения будут, Кремль постарается помочь.

"О каких-то обращениях за помощью мне неизвестно, что они были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями. Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских с диагнозом синдром Гийена-Барре.

Это редкое аутоиммунное заболевание, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции. Кроме того, одной из причин его появления может стать вакцинация от коронавируса или перенесенный COVID-19.

В конце марта стало известно, что Чубайс покинул свой пост. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о его отъезде из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.

