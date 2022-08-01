В итальянской клинике рассказали о состоянии Чубайса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Состояние бывшего председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, который был госпитализирован в клинику Mater Olbia в итальянской Сардинии, постепенно улучшается. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

"Он идет на поправку, проводятся некоторые плановые обследования. Но никакой шпионской истории", – рассказал гендиректор клиники Марчелло Джаннико.

Он подчеркнул, что клиника намерена обеспечить максимальную конфиденциальность ситуации с болезнью и лечением Чубайса.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" был госпитализирован с диагнозом "синдром Гийена – Барре". Также Собчак привела комментарий самого Чубайса, который подчеркнул, что находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

По словам его брата Игоря Чубайса, бывший глава "Роснано" идет на поправку. Он отметил, что у Анатолия Чубайса не выявили хронических заболеваний. Известно, что ранее он переболел коронавирусом.