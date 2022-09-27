Александр Калягин находится на плановом обследовании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский актер и режиссер, народный артист РСФСР Александр Калягин проходит двухдневное плановое обследование, рассказала представитель актера Татьяна Никольская.

"С ним все в порядке, у него плановое обследование на два дня. Ничего экстраординарного не случилось. Он в хорошем состоянии – и физическом, и духовном", – рассказала она Агентству "Москва".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о прохождении актером лечения в одном из кардиоцентров Москвы.

До этого народного артиста РФ Александра Филиппенко госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусной инфекцией. Его жена Марина Ишимбаева рассказала, что ничего угрожающего жизни артиста в настоящее время нет.

После Филиппенко подтвердил слова супруги и поделился, что изначально планировал побыть на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к врачам.

