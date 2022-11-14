Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о своей госпитализации после прибытия на Бали. Видео с обращением министра в своем телеграм-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На кадрах видно, как Лавров в шортах и футболке сидит на веранде в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящему саммиту "Большой двадцатки".

"И про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", – отметил глава российской дипломатии.

Говоря о транслируемых на Западе фейках, дипломат посоветовал западным журналистам быть честнее и не ограничиваться освещением одной точки зрения в материалах, связанных с Россией, не игнорировать ее интересы.

Ранее в понедельник мировые СМИ писали о том, главу МИД России доставили в больницу на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эту информацию "высшим пилотажем фейков".



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