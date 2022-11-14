Британцы отреагировали на слова Сунака о решении Путина не участвовать в саммите G20

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Читатели британского Daily Mail отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о решении Владимира Путина не участвовать в саммите G20.

Один из пользователей назвал Сунака лицемером и напомнил, что тот не хотел ехать на климатическую конференцию COP27, пока на него не надавили.

Другой комментатор отметил, что сначала западные политики отворачиваются от Путина, оскорбляют его, а после удивляются, что он не захотел принимать участие в саммите.

"Сунак и (министр финансов Великобритании Джереми. – Прим. ред.) Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", – написал пользователь с ником QueenandCountry.

Еще один читатель назвал премьера Великобритании "очередным клоуном".

"Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", – считает пользователь Valleygamer.

Ранее Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". Он призвал страны нарастить производство продуктов питания и высвободить запасы для увеличения поставок. По его словам, конфликт на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны "по всему миру".



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