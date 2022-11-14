Британский премьер обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинили Россию в "превращении продовольствия в оружие". В преддверии саммита G20 он призвал страны по возможности нарастить производство продуктов питания и высвободить запасы для увеличения поставок.

"<...> мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генсекретаря ООН в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю", – написал Сунак в своей статье для издания The Telegraph.

По его словам, конфликт на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны "по всему миру". Британский премьер также указал, что две трети членов "Большой двадцатки" в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше 7%.

Сунак заявил, что нужно продолжать оказывать поддержку тем странам, которым она больше всего необходима предстоящей зимой. Одновременно с этим он призвал "быстро уйти от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".

Накануне премьер-министр Великобритании Джереми Хант заявил, что в экономических проблемах Соединенного Королевства виновата Россия. По его мнению, стабильность в стране нарушили боевые действия на Украине. При этом он считает, что для борьбы с инфляцией в Великобритании необходимо повысить налоги.

В сентябре Владимир Путин сообщил, что практически все зерно с Украины в рамках зерновой сделки было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам.

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