Британского премьера Сунака потребовали заменить на салат

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В Великобритании потребовали заменить премьер-министра Риши Сунака на салат. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, решения, принимаемые новым британским премьером, вызывают все больше недовольства. Сунак подвергся критике во время выступления в парламенте.

"Мы поддерживаем государственные службы. Это то, что вы получите с правительством консерваторов", – сказал он в своей речи.

Недовольные слушатели начали перебивать премьера, освистывать, а затем потребовали заменить его.

"Верните салат", – высказался один из них.

До этого среди британцев распространилось шуточное пари: сможет ли уже бывший премьер Лиз Трасс продержаться на посту дольше, чем салат латук в годном для употребления состоянии.

Экс-министр финансов Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании 25 октября. Он стал самым молодым премьером Британии с 1812 года.

Позднее в СМИ появилась информация, что Сунак планирует повысить налоги, чтобы закрыть дефицит в госбюджете в размере 50 миллиардов фунтов, или примерно 57 миллиардов долларов.

Его предшественница Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. Она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.



Новый британский премьер-министр намерен повысить налоги – СМИ

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