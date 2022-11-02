"Подарок" премьера Британии Путину обернется катастрофой для промышленности Британии – СМИ

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Запрет премьер-министра Великобритании Риши Сунака на добычу нефти и газа из сланцевых пластов может обернуться катастрофой для самого государства. Об этом говорится в материале обозревателя The Hill Роберта Брайса.

"Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед", – считает автор.

Как отметил обозреватель, добыча газа в Соединенном Королевстве находится на самом низком уровне с 1973 года. Решение Сунака может оставить Великобританию без топлива.

Во время кризиса государство может столкнуться с трудностями из-за высокой степени его энергетической зависимости от других стран. Брайс уточнил, что уже сейчас жители Британии вынуждены платить за электричество в два раза больше, чем в европейских государствах.

"Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз", – заявил автор материала.

Обозреватель также обратил внимание, что Британия располагает большими запасами газа. Однако политика британского премьера может привести к обесцениванию топлива.

До этого в СМИ опубликовали историю владельца одного из пабов в британском Плимуте, который пожаловался на многомиллионный счет за ЖКУ. По его словам, стоимость коммунальных услуг выросла почти в 9 раз из-за энергетического кризиса в государстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада находятся не в том положении, чтобы навязывать России собственные условия. На энергетические ограничения ЕС глава российского государства ответил фразой "мерзни, мерзни, волчий хвост".

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