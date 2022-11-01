Цена газа в Европе за октябрь опустилась более чем на треть

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Цена газа на европейском биржевом рынке упала более чем на треть за октябрь. Она приблизилась к отметке 1 200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Одной из причин такого снижения стоимости является теплая погода. 31 октября торги закрылись на уровне 1 246 долларов, что на 34% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.

Ранее в докладе Международного валютного фонда рассказали, что европейские страны смогут выдержать ближайшую зиму на накопленных резервах топлива. При этом в следующем году в Европе ожидаются рекордные цены на газ и электричество.

В свою очередь, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что нынешнее снижение цен на газ на европейском рынке закончится с приходом холодной погоды. По его словам, в ноябре стоимость топлива начнет резко повышаться.

Демидов отметил, что странах Евросоюза держится относительно теплая погода, а подземные газовые хранилища в ряде государств заполнены на 95–100%.



Запасы газа в Европе превышают его потребность – СМИ

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