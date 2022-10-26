Всемирный банк спрогнозировал значительный рост цен на газ в Европе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Стоимость природного газа в Европе к 2024 году может увеличиться в четыре раза по сравнению со средним ценовым показателем за предыдущие пять лет. Это следует из прогноза Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

"Цена на уголь в Австралии и природный газ в США ожидается вдвое больше, чем в среднем за прошедшие пять лет, цена на природный газ в Европе может вырасти в четыре раза", – говорится в материалах.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз приступил к разработке чрезвычайного механизма по ограничению цен на весь импортируемый газ.

В частности, в Европе хотят установить такую максимальную цену, чтобы страны могли совершать операции. Это якобы позволит помочь странам в условиях резкого роста цен на природный газ.

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