В МЭА заявили о первом глобальном энергетическом кризисе в мире

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис. Об этом сообщает RT.

"Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса", – сказал он.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что нынешнее снижение цен на газ на европейском рынке закончится с приходом холодной погоды. По его словам, в ноябре стоимость топлива начнет резко повышаться.

Демидов отметил, что странах Евросоюза держится относительно теплая погода, а подземные газовые хранилища в ряде государств заполнены на 95–100%.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник также прокомментировал ситуацию с электроэнергией в странах ЕС. Он выразил мнение, что призыв европейских лидеров создать механизм ограничения цен на газ является их личным делом и не имеет значения для РФ.



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