Запасы газа в Европе превышают его потребность – СМИ

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Объемы запасов газа в Европе превышают необходимые потребности, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, для заполнения хранилищ европейские страны начали импортировать газ со всего мира. В настоящее время газохранилища почти заполнены. Также снизилась стоимость газа, составив около трети от летнего пикового показателя.

При этом авторы материала отмечают, что все еще сохраняются риски. Так, резкое похолодание может привести к необходимости быстро тратить запасы.

"Правительства также обеспокоены угрозой новых саботажей в отношении энергетических активов, которые могут обрушить рынок", – говорится в статье.

Ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато отметил, что избыток газа в европейских государствах может сохраниться до начала декабря.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз приступил к разработке чрезвычайного механизма по ограничению цен на весь импортируемый газ. В частности, в Европе хотят установить такую максимальную цену, чтобы страны могли совершать операции. Это якобы позволит помочь странам в условиях резкого роста цен на природный газ.



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