Аналитик назвал решение премьера Великобритании повысить налоги удушающей петлей

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Решение премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака о повышении налога ради покрытия дефицита бюджета набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику, лишая ее развития. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, Сунаку кажется, что при решении проблем с дефицитом бюджета все остальное встанет на свои места. Беляев пояснил, что дефицит свидетельствует о диспропорции расходов и доходов.

"А это получается оттого, что экономика работает неэффективно и еще в тех условиях, когда повышены цены на энергоносители, которые, собственно, и вызывают повышенные расходы, низкую рентабельность и низкую эффективность промышленности. Отсюда большие издержки, доходы не очень большие – налоги, соответственно, падают, и поэтому получается дефицитный бюджет", – сказал Беляев.

Экономист считает, что таким решением британский премьер лишь затруднит развитие промышленности и экономики. Из-за этого могут снизиться доходы предприятий, а следовательно, и налоговые поступления в бюджет. Он выразил мнение, что в текущих условиях необходимо всячески способствовать эффективной работе промышленности, чтобы она получала наибольшую прибыль и давала повышенные налоги.

Экономист подчеркнул, что решение Сунака также приведет к сокращению рабочих мест, доходов населения и росту инфляции. Беляев предположил, что новый премьер может побить рекорд Лиз Трасс, которая пробыла на данном посту 44 дня.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в Минфине Великобритании сообщила, что Риши Сунак планирует повысить налоги, чтобы закрыть дефицит в госбюджете в размере 50 миллиардов фунтов, или примерно 57 миллиардов долларов.



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