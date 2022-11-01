Новый британский премьер-министр намерен повысить налоги – СМИ

Новый британский премьер намерен повысить налоги. Риши Сунак планирует покрыть дефицит в госбюджете в размере 50 миллиардов фунтов или примерно 57 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Минфине Великобритании.

Издание утверждает, что премьер-министр и глава Минфина страны уже согласовали эту меру, которая не нашла поддержки общественности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.