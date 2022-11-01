Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Политика

Новый британский премьер-министр намерен повысить налоги – СМИ

Новый британский премьер-министр намерен повысить налоги – СМИ

США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Российские ВС нанесли удары по тылам ВСУ на донецком направлении

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Путин заявил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет

Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации на 15 километров от Днепра

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Новый британский премьер намерен повысить налоги. Риши Сунак планирует покрыть дефицит в госбюджете в размере 50 миллиардов фунтов или примерно 57 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Минфине Великобритании.

Издание утверждает, что премьер-министр и глава Минфина страны уже согласовали эту меру, которая не нашла поддержки общественности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономиказа рубежомвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика