В Раде рассказали об убытках из-за воздушных тревог

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Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал об убытках в бюджете страны из-за воздушных тревог. По его словам, воздушные тревоги во время рабочего дня обходятся украинской экономике в 7,5 миллиарда гривен.

"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП", – написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он выступил с предложением организовать работу так, чтобы не терять деньги. По словам Гетманцева, работать можно удаленно в нерабочее время и в выходные дни, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство продукции, которая нужна для победы.

Утром 31 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она распространялась на Киевскую, Кировоградскую, Житомирскую, Николаевскую, Одесскую и другие области страны. Жителям порекомендовали незамедлительно спуститься в укрытия.

Позже заместитель руководителя администрации президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на объектах инфраструктуры Украины в срочном порядке отключат электричество после ударов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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