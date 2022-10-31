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На объектах инфраструктуры Украины экстренно отключат электричество после ударов, сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

В понедельник, 31 октября, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Местное население призывали спуститься в укрытия.

Отмечалось, что в Днепре и Павлограде были зафиксированы сильные повреждения объектов энергосистемы. В столице Украины из-за работы ПВО были повреждены здания и пострадали люди. Помимо этого, фиксировались перебои в работе мобильной связи.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отсутствии электричества и водоснабжения в некоторых районах Киева. Он уточнил, что в городе работают работают все службы.



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