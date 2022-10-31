В МО РФ заявили, что страна не выходит из соглашений "черноморской инициативы"

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Россия, будучи главным участником соглашений по коридору безопасности "черноморской инициативы", не выходит из них, а только приостанавливает их работу. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", приостановлено", – прокомментировали в российском ведомстве.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что движение судов по коридору безопасности стали невозможным, так как власти Украины и ВСУ пользуются им для организации боевых действий против России.

Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота.



Беспилотники Украины ударили по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В Минобороны поделились, что корабли, на которые было совершено нападение, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов украинской стороны.

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