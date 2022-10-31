Атака на Севастополь поставила крест на гуманитарном измерении сделки по зерну – Небензя

Фото: ТАСС/Zuma

Атака Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе ставит крест на гуманитарном измерении стамбульской зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, эти действия Киева грубо нарушают условия зерновой сделки.

Небензя добавил, что Украина использует гуманитарный коридор в Черном море в военно-диверсионных целях.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев применил девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В Минобороны рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет реализуема без участия России. Он подчеркнул, что без гарантий РФ значительно возрастают риски.



Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

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