Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно действия Киева привели к срыву зерновой сделки. Об этом сообщает RT.

"Обострение конфликта, собственно, вы видите, – действия украинской стороны. Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки", – высказался он.

Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что Киев специально нарушил условия сделки, чтобы подорвать гарантии безопасности ее реализации. И теперь все договоренности находятся под угрозой, добавил Песков.

Однако он сделал акцент на том, что Россия готова со своей стороны компенсировать потери, которые пришлось понести в результате атаки на корабли. Он отметил, что глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев также подтвердил эту информацию. По словам Пескова, на это потребуется некоторое время.

Он подчеркнул, что только небольшая часть поставок отправилась бы в беднейшие страны, остальное получили бы государства в Европе.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые в том числе обеспечивали безопасность зернового коридора.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Дипломат отметил, что произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.



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