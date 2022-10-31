Первое судно смогло возобновить движение в рамках зерновой сделки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первому судну дали разрешение продолжить движение после возобновления инспекций в рамках зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По его словам, в водах Стамбула завершилась первая из сорока запланированных на 31 октября инспекций судов. Проверку проводила группа представителей ООН и Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые в том числе обеспечивали безопасность зернового коридора.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.



В Минобороны назвали итоги анализа морских дронов, напавших на корабли в Севастополе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!