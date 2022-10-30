В НАТО призвали РФ возобновить участие в зерновой сделке

Фото: ТАСС/IMAGO/Uwe Meinhold

НАТО призвала Россию изменить свое решение о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом заявила представитель военного блока Оана Лунгеску, передает Reuters.

По ее словам, возобновление сделки позволит продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается.

Лунгеску пояснила, что с помощью зерновой сделки удалось снизить мировые цены. Она также призвала не делать из продовольствия оружие.

Министерство обороны заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке с 29 октября. Такое решение было принято из-за атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового коридора.

Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. В его офисе рассказали, что Гутерриш продолжает вести "интенсивные контакты" для возвращения Москвы в проект.



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