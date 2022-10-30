Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ситуации с зерновой сделкой

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией с зерновой сделкой. Об этом говорится в заявлении офиса генсека.

Из-за произошедшего Гутерриш даже решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире, чтобы полностью сосредоточиться на зерновой сделке.

В офисе генсека отметили, что Гутерриш продолжает вести "интенсивные контакты", чтобы вернуть Россию в этот проект.

"Эти же контакты также нацелены на возобновление и полную реализацию инициативы по облегчению экспорта продовольствия и удобрений из Украины, а также на устранение остающихся препятствий на пути экспорта российских продовольствия и удобрений", – говорится в сообщении.

Министерство обороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке 29 октября. Такое решение было принято из-за атаки ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового коридора.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отказ Москвы от участия в зерновой сделке не будет иметь последствий для страны. Он назвал удар со стороны Украины по побережью Севастополя прямым нарушением договоренностей.



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