В посольстве РФ прокомментировали обвинения в адрес Москвы из-за зерновой сделки

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Россия приостановила участие в продуктовой сделки из-за безрассудных действий киевских властей, поэтому осуждения в адрес РФ несправедливы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима", – говорится в комментарии дипломата, размещенном в телеграм-канале дипведомства.

Антонов указал на полное игнорирование со стороны США выявленных Россией признаков причастности британских военных к массированному удару с использованием беспилотников по кораблям Черноморского флота.

"Ситуация еще больше накалилась. Но в США этого замечать не намерены. Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы", – сказал посол.

Глава диппредставительства напомнил, что Россия неоднократно призывала направлять продуктовые грузы, прежде всего, нуждающимся странам. Однако вместо этого большая часть всех сухогрузов в рамках зерновой сделки уходила в развитые государства.

Антонов подчеркнул, что Россия остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки, а США и их сателлиты занимаются поощрением киевского режима к дальнейшей эскалации, способствуя затягиванию конфликта.

Накануне Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и призывают ее продолжить работу.

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