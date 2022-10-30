В СЦК не смогли договориться о движении судов в рамках зерновой сделки

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Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не достигли совместной договоренности о движении судов в рамках зерновой инициативы 30 октября. Об этом сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.

"СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее данным, 29 октября пять судов, вышедших с Украины, и четыре судна, прибывающих на Украину, благополучно прошли морской коридор, установленный СКЦ. В настоящее время, добавила она, входа в коридор ожидают более 10 судов.

Палла также сообщила, что Россия уведомила координатора ООН в СКЦ о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках зерновой сделки.

В субботу российская сторона официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал о готовности Москвы предоставить беднейшим странам мира зерно на безвозмездной основе. Он подчеркнул, что Россия была и остается надежным партнером и может обеспечить мир необходимым продовольствием.



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