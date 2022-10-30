Французы назвали Украину виновной в срыве зерновой сделки

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Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о приостановке участия в зерновой сделке. Многие жители Франции считают, что в срыве соглашения виноват Киев

"[Президент Украины Владимир] Зеленский делает что угодно, но не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

"Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью", – написал другой пользователь.

Один из читателей заявил, что Евросоюз фактически саботировал сделку, не дав Москве возможности застраховать свои поставки из-за западных санкций. Также пользователи назвали ситуацию "обычным обманом со стороны дикторов" из ЕС.

"ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия получала право свободно экспортировать свое зерно", – отметил он.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Российская сторона официально уведомила об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

Атака произошла рано утром в субботу. По данным министерства обороны РФ, все воздушные цели противника были уничтожены силами кораблей ЧФ. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.



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