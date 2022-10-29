Надводный беспилотник и БПЛА уничтожили около Севастополя

Фото: телеграм-канал “Mash”

Надводный беспилотник и БПЛА уничтожили в акватории Севастопольской бухты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в результате никто не пострадал.

Чуть ранее Развожаев рассказал, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

"Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал", – написал он.

Глава Севастополя уточнил, что атаки начались с 04:30 утра. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Утром в субботу, 29 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Развожаев отметил, что ситуация находится под контролем и призвал сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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