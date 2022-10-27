09:04Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотником Балаклавской ТЭС
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об атаке беспилотного летательного аппарата на Балаклавскую ТЭС в ночь с 26 на 27 октября. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
"Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было", – рассказал специалист.
Развожаев подтвердил, что трансформатор поврежден минимально. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.
Губернатор также сообщил, что в настоящий момент нет угрозы электроснабжению. Инцидент не повлиял на поставки электричества в Севастополь и на Крымский полуостров.
Отдельно Михаил Развожаев отметил роль средств радиолокационной защиты, которые сбили беспилотник с траектории. В результате удалось предотвратить больший ущерб теплоэлектростанции.
25 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село и два пограничных пункта в регионе подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Для устранения последствий были направлены оперативные и аварийные службы.
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