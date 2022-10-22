Защитные сооружения начали устанавливать в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Белгород №1"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об установке защитных сооружений в регионе. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", – говорится в его публикации.

Ранее Гладков рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!