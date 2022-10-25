ВСУ обстреляли село и два пограничных пункта под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село и два пограничных пункта в Белгородской области попали под обстрел со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях, при этом никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы уже выехали на место.

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Кроме того, зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Обошлось без пострадавших, в то же время в Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях.

Ранее Гладков рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

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