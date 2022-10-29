Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты – власти

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, объекты в городе не поражены. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности.

"Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на Балаклавскую ТЭС в ночь с 26 на 27 октября, в результате которой загорелся один из трансформаторов.

По словам Развожаева, трансформатор находился на профилактике и не работал, он поврежден минимально. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!