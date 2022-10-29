РФ организует поставки зерна в беднейшие страны в ближайшие четыре месяца

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал о готовности РФ предоставить беднейшим странам мира зерно на безвозмездной основе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Патрушев подчеркнул, что Россия была и остается надежным партнером и может обеспечить мир необходимым продовольствием.

"...наша страна готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", – подчеркнул министр.

Глава Минсельхоза добавил, что поставки погут быть осуществлены при участии Турции как надежного партнера Российской Федерации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он надеется на развитие зерновой сделки, благодаря которой начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России в нуждающиеся страны.

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