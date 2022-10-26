НАТО призвало Россию продлить зерновое соглашение

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Страны НАТО призывают Россию продлить зерновое соглашение и обеспечить постоянные поставки продовольствия в нуждающиеся страны, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

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