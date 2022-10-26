16:11Политика
НАТО призвало Россию продлить зерновое соглашение
Фото: depositphotos/maxxyustas
Страны НАТО призывают Россию продлить зерновое соглашение и обеспечить постоянные поставки продовольствия в нуждающиеся страны, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!