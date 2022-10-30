США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке

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Власти Соединенных Штатов призывают Россию возобновить участие в зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН. Мы призываем все стороны продолжать работу", – приводит цитату из его заявления РИА Новости.

Ранее представитель Совместного координационного центра в Стамбуле Исмини Палла сообщила, что стороны не достигли совместной договоренности о движении судов в рамках зерновой инициативы 30 октября. По ее словам, в настоящее время входа в коридор ожидают более 10 судов.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как отмечал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отказ России от участия в зерновой сделке не будет иметь последствий для страны. Парламентарий также указал, что удар со стороны ВСУ по побережью Севастополя является прямым нарушением договоренностей.



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