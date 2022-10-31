Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в рамках зерновой сделки – СКЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Делегаты Украины, Турции и ООН согласовали план движения 16 судов в рамках зерновой сделки 31 октября. Об этом со ссылкой на уточненные данные Совместного координационного центра в Стамбуле сообщает РИА Новости.

Отмечается, что делегация Организации Объединенных Наций проинформировала Россию о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ. Там добавили, что все участники сделки координируют свои действия с военными и другими органами для безопасного прохода судов.

В субботу, 30 октября, из портов в Одессе, Черноморске и Южном в рамках сделки вышли шесть кораблей, уточнили в СКЦ. Они доставят груз в Великобританию, Турцию, Египет, Алжир и Джибути.

В координационном центре также сообщили, что Россия уведомила СКЦ о том, что, несмотря на приостановку участия в сделке продолжит диалог с ООН и Турцией.

"Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", – говорится в сообщении.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые в том числе обеспечивали безопасность зернового коридора.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки. Дипломат отметил, что произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.



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