15:15Происшествия
Песков оценил заявление Минобороны РФ об атаке на Черноморский флот
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что сведениям Минобороны России об атаке ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе можно доверять. Об этом пишет RT.
До этого в министерстве сообщили, что удары нанесли украинские силы с помощью беспилотников западного производства.
"Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия", – подчеркнул Песков.
Ранее Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и призывают ее продолжить работу.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.
Дипломат добавил, что произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.
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