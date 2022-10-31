Песков оценил заявление Минобороны РФ об атаке на Черноморский флот

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что сведениям Минобороны России об атаке ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе можно доверять. Об этом пишет RT.

До этого в министерстве сообщили, что удары нанесли украинские силы с помощью беспилотников западного производства.

"Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия", – подчеркнул Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и призывают ее продолжить работу.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Дипломат добавил, что произошедшее является полнейшим безобразием, нарушившим все договоренности, которые были достигнуты.



В Минобороны назвали итоги анализа морских дронов, напавших на корабли в Севастополе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!