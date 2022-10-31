РФ не может разрешить прохождение судов через Черное море без досмотра – Небензя

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Россия не может разрешить кораблям проходить через Черное море без досмотра. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он объяснил, что Черное море является зоной боевых действий. Кроме того, пояснил Небензя, присутствуют факты злоупотребления гуманитарным коридором.

По его словам, в этих условиях Москва вынуждена лично контролировать сухогрузы, которые пропустил совместный координационный центр без согласования с РФ.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", – приводит слова Небензи РИА Новости.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе ставит крест на гуманитарном измерении стамбульской зерновой сделки. По его словам, Киев использует черноморской гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях.



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